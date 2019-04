Exclusief voor abonnees Camps COLUMN | Requiem 20 april 2019

Sterven op Goede Vrijdag ligt helemaal in het verlengde van een wielerleven. Als een van de grootste zesdaagserenners wist Patrick Sercu wat kermen en afzien was. Hij won maar liefst 88 zesdaagsen tussen 1964 en 1983. Pistier zijn, is een harde stiel. Toch 74 geworden. Naast de piste ook nog succesvol wegrenner met etappezeges in Giro en Tour. Olympisch goud viel hem te beurt in Tokio. Wielrenner en baanwielrenner is geen alledaagse combinatie. Er komt dan geen einde aan de zadelpijn tussen anus en scrotum. Later werd hij bekend als grote bezieler van de Gentse Zesdaagse. Sercu was de Zesdaagse en het Kuipke was Sercu.

