CAMPS COLUMN | Iconen 12 september 2019

Twee Belgische sporticonen zullen deze 11de september niet gauw vergeten. Philippe Gilbert won zijn tweede rit in de Vuelta en in Manchester kreeg Vincent Kompany een afscheidswedstrijd. Zijn standbeeld aan het Etihad Stadium komt er. Noem mij een Belg die aan de ingang van een Engels stadion gebeeldhouwd staat. Met ook nog een straat die zijn naam draagt. Het is het exclusieve voorrecht van Vince. Met 50.000 waren ze om hun held een laatste keer te eren.

