CAMPS COLUMN | Treurig 23 oktober 2019

Het is de rechter die moet spreken, maar een eis van 1,1 miljoen euro wegens contractbreuk is niet meer des veldrijden. Dan hebben we het over Sagan, Alaphilippe, Nibali. In de cross is 1,1 miljoen euro het budget van een hele ploeg. Dat is door een enkeling niet op te hoesten met wat geploeter in drassige weiden. Bekijk de bezoekers van een veldrit en je kan niet anders dan concluderen: arme mensen. Wel intens gelukkig.

