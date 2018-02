Camps COLUMN | Gladiolen 19 februari 2018

00u00 0

Degradatievoetbal kan ook mooi zijn. Het gevecht van KV Mechelen op overleving is zelfs ontroerend. Bij elk tegendoelpunt zie je supporters onder het gewicht van historie emotioneel neerstuiken. Vervolgens slaat angst toe voor verlies. Alle vreugde weg. De rust ingaan met 0-2 tegen AA Gent wil voor kandidaat-degradanten weinig zeggen. In no time staat het 2-2. KAS Eupen kan er ook van meespreken.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN