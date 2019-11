Exclusief voor abonnees CAMPS COLUMN | Kunstwerk 18 november 2019

00u00 0

De Rode Duivels zijn een gesamtkunstwerk. Zelfs in stilstand is het aangenaam kijken. Het mooist zijn de atletische lichamen van Boyata en Denayer, gesneden uit tropisch hout. Thorgan en Eden Hazard maken fysiek minder indruk, maar overtuigen dan weer als frivole tapdansers. Lukaku is een kolos met fijne voetjes. En er is Kevin De Bruyne als gebrandmerkte grasmaaier.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu