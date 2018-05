CAMPS COLUMN | Schaarste 16 mei 2018

Het kan niet anders of de Rode Duivels worden aangestoken door de roes van feesten en partijen. Alsof het WK in Rusland pas over jaren wordt gespeeld. Tijd zat. De competities zijn rond en oefenpartijen van de nationale teams zijn uit de gratie. Er moet iets te winnen zijn. Iets te verdienen. Met de begrafenis van het Eurostadion heeft de voetbalwereld te kennen gegeven dat nationale eer voor spelers en bestuurders een uitvinding van Leopold II is - gestolde romantiek van bloed en tranen.

