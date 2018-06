CAMPS COLUMN | Geen nieuws 16 juni 2018

00u00 0

De Iberische derby Portugal-Spanje had veel goed te maken. De eerste wedstrijden op het WK waren van een armetierigheid die je in Westerlo en Roeselare niet tegenkomt. Ook de clash tussen Marokko en Iran was geen barbecue waard. De uitslag al even deprimerend: 1-0 voor Iran. Het elftal dat ons terug in het steentijdperk bracht, won met betonvoetbal.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN