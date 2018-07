CAMPS COLUMN | Koude Oorlog 24 juli 2018

De beslissende derde week in de Tour zet de zenuwen op scherp. Dat was te horen op de rustdag tijdens diverse interviews van renners en teambazen. Er zat minder velours op de woorden. Alleen Tom Dumoulin was niet uit zijn kosmische intelligentie te blazen. Hij negeerde alle speculaties en strooide in gevatte antwoorden met een streep humor. De Nederlander bleef wat hij al deze hele Tour is: zen.

