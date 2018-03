Camps COLUMN | Lintworm? 13 maart 2018

Greg Van Avermaet kwam als verregend wrak over de meet in Filottrano. Ver achter Tiesj Benoot. Het dorp was de hele dag bestorven geweest in de nagedachtenis van Michele Scarponi, maar onze landgenoot kwam niet aan persoonlijke luister toe voor de verongelukte collega. Hij zei alleen: "Ik ben kapot."

