CAMPS COLUMN | Top drie 13 juli 2018

00u00 0

Zoals Marc Coucke ooit over KV Oostende sprak, zo spreekt Bart Verhaeghe over de Rode Duivels. Als minnaar. In superlatieven. Het is voor de preses van Club zijn eerste WK als ondervoorzitter van de Belgische voetbalbond en delegatieleider, maar hij galmt de flair uit van een nestor die zich niet meer laat verrassen door de toekomst. Zijn ambities zijn navenant: "Over twee jaar moeten we Europees kampioen worden."

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN