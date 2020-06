Exclusief voor abonnees Camps COLUMN | Aardse Kompany 02 juni 2020

Ik zou de liefde van Vincent Kompany voor Royal Sporting Club Anderlecht niet overschatten. Een idylle is het niet. De voorkeur van Vince voor paars-wit speelt zich af in het laatste knoopsgat van zijn bobotenue. Hij is nu zakenman, niet met een bord voor zijn kop, maar toch meer onthecht aan kleur en traditie. Zijn ultieme doel is de overname van paars-wit. Kompany wil met de voorzitter van Real Madrid tafelen.

