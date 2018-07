CAMPS COLUMN | Geen chagrijn 11 juli 2018

00u00 0

En weer kwam Roberto Mártinez met een verrassing: Moussa Dembélé in de basis. Geen extra verdediger, een middenvelder. De bondscoach is de grootste lefgozer van de Rode Duivels. Les petits Belges met een air van wereldmacht. Noem mij de politicus die deze transformatie nog belichaamt. Of de prelaat met zijn hogere macht.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN