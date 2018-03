Camps COLUMN | Oompje 01 maart 2018

Hij moet zeker een sporthart hebben want sinds jaar en dag prijkt zijn naam op shirts en boards. Callant! Zijn lichaamstaal doet nochtans meer denken aan Etienne Davignon dan aan Laszlo Bölöni. Er zitten geen springveren in het lijf van Peter Callant. Voorzichtig juichen, verder komt hij niet. Wat er op wijst dat hij een man met veel binnenkant is. Dat had KVO wel nodig na de ombouw van het ereterras tot stripteasebar. Opvallend: Kamagurka is meer in beeld gekomen als KVO-supporter dan Callant.

