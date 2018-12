Camps COLUMN | Gedoe 26 december 2018

00u00 0

In de modderorgie van Namen straalde Wout van Aert een stukje ouderwets zelfvertrouwen uit. Nog steeds was Mathieu van der Poel te hoog gegrepen (minuut achterstand), maar er zat meer snee in de benen. Het leek ook of hij zorgenvrij was.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN