Exclusief voor abonnees CAMPS COLUMN | Eindelijk cross 31 oktober 2019

00u00 0

Met Mathieu van der Poel aan de start in Ruddervoorde begint het echte veldritseizoen. Het was even wachten op de rentree van de wereldkampioen. De veelvraat wou eerst nog even bijtanken, al is dat misschien een eufemisme voor het wegspoelen van de WK-kater. In de race om de wereldtitel kwam een barst in het harnas. De kannibaal bleek toch kwetsbaarder te zijn dan vermoed werd.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu