Camps COLUMN | Jongens van 23 05 maart 2018

Wout van Aert mag straks nog met een kwartier voorsprong in Hamme-Zogge winnen, hij is veldrijder af. In de Strade Bianche is een kampioen op de weg geboren. Amper 23 en, na een helletocht, in Siena op het podium staan, is een beeld dat niet meer uit het geheugen verdwijnt.

