Camps COLUMN | Innig moment 17 januari 2020

00u00 0

De grootheden Iker Casillas, Vincent Kompany en Eden Hazard kwamen de Gouden Schoen opluisteren met een persoonlijke bijdrage. Dat Kompany zelf de Gouden Schoen overhandigde aan Hans Vanaken was geen alledaags moment. In Engeland mag hij dan al de gevierde tv-ster zijn, hier is hij erg selectief in het uitlenen van zijn persoonlijkheid aan evenementen. Vince sprak met de flair waarmee hij een bal controleert. Hoge dosis gala in de mond. Ik kon me even niet voorstellen dat hij zondag weer in korte broek in de wei gaat opdraven. Met dezelfde magie als in smoking.

