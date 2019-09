Exclusief voor abonnees CAMPS COLUMN | Jeukwoord 04 september 2019

Steeds vaker hoor je in voetbalanalyses het woord 'project' vallen. Alles is project geworden, inclusief de grasmat. Vreselijk jeukwoord. Papegaaien kunnen er niet over zwijgen. Dat een voorzitter zich in dit jargon begraaft, is tot daar aan toe, maar uit de mond van coaches klinkt het als een oude smartlap. Trainers doen niet aan projectontwikkeling, zij zijn wedstrijd-gericht.

