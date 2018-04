CAMPS COLUMN | Topper 16 april 2018

00u00 0

De wissel van Alexis Saelemaekers eindigde in de armen van Vanhaezebrouck. Tafereeltje van vader en zoon. Hein bleef maar wrijven over de rug van de rechtsback. Hoofd aan hoofd. Het was een innigheid die je zelden ziet, langs de lijn.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN