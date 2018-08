CAMPS COLUMN | Eenzame Nina 06 augustus 2018

In het weekend dat Wout van Aert de Ronde van Denemarken wint, Anderlecht KV Oostende verplettert en KV Mechelen zijn openingswedstrijd speelt in tweede klasse, is de adoratie voor een gymnaste op Europese kampioenschappen dunnetjes. Daar komt bij dat turnen in dit land meer geassocieerd wordt met schoolplicht dan met sport. Het maakt de prestatie van Nina Derwael des te indrukwekkender. Goud op de brug met ongelijke leggers en zilver op de balk is geen alledaagse score. Dan hoor je tot de olympische wereldtop. Dus ja, Nina moet straks op een platte kar vol bloemstukken worden rondgereden in haar dorp. Haar gracieuze souplesse verdient een loflied, zo niet een fanfare.

