Camps COLUMN | Der Hugo 02 maart 2018

00u00 0

Sportieve baas bij KVO, mooier kon een fin de carrière niet zijn. Voor Hugo Broos is het thuiskomen na een paar ongelukkige woestijnavonturen en zijn passage bij Kameroen waarmee hij wel de Africa Cup won. In een lang gesprek zei hij me een tijd geleden dat hij niet meer hoopte op een Belgische club. Als oude partizaan deed hem dat zichtbaar pijn.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN