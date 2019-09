Exclusief voor abonnees CAMPS COLUMN | Hendrik 24 september 2019

00u00 0

Hoe zou Hendrik Van Crombrugge de day after uit zijn bed zijn gekropen? De keeper van Anderlecht had als olympisch gymnast zeker vijf doelpunten verijdeld. Het moet 24 uren hebben geduurd voor hij zijn organen weer bijeengeraapt had. Van Crombrugge had alles losgegooid, spieren, pezen, darmen, hersenen... In zijn eentje hield hij Club Brugge van een monsterscore.

Tevergeefs.

Het gevoel dat Anderlecht geklopt werd met 8-2 was onafwendbaar. Het had tot niets gediend dat de keeper zelfs zijn ingewanden had gebruikt om de nederlaag klein te houden. Zijn orgie van spectaculaire reddingen had het verlies alleen maar pijnlijker gemaakt.

Hendrik was deze zondagavond de eenzaamste mens van het heelal. Troost was niet weggelegd in de kleedkamer. De spelers van paars-wit waren alleen maar met zichzelf bezig. Een uit het gesticht ontvluchte zwakzinnige, Alexis Saelemaekers, was zo blind voor het eigen falen dat hij hardop begon te dementeren. "Als we ons voetbal spelen is niemand beter dan wij", aldus de omhooggevallen koorknaap. Dat kreeg Van Crombrugge er nog bij: schaamte voor de pretentie van een halve gare. Hij snakte naar echte grootsheid in het verlies.

Hendrik, die allergisch is voor yuppen en als kleine middenstander met pleinvrees naar het chique Anderlecht is gekomen, werd stilaan misselijk van de overtrokken paarse kladkleur. Had hij dan al die rek- en strekoefeningen verricht voor zo'n megalomane puber? Heimwee overviel hem naar KAS Eupen waar nog iets van warme nederigheid heerste in de kleedkamer.

Het pijnlijkste was nog dat meneer Saelemaekers de taal van Coucke en Kompany debiteerde. Ook zij blijven toeteren dat het fantastisch gaat met het proces. Zo goed dat play-off 1 een formaliteit is.

Ach, alles wordt formaliteit in het sterven.