Exclusief voor abonnees Camps COLUMN | Coronaseuten 05 maart 2020

00u00 0

Het coronavirus amputeert het wielervoorjaar. Een aantal teams wilde al niet in Italië rijden. Wout van Aert mocht niet deelnemen aan de Strade Bianche. Het rode potlood gaat ook door Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Ploegmanagers waren bang dat wie in Italië heeft gefietst in quarantaine moet. De Italiaanse regering trekt nu een streep door alle voorjaarskoersen.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Aanbieding loopt nog 00 dagen 18 uren 13 minuten 60 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode

Meer over Milaan-Sanremo

sport

sportdiscipline

wielersport

Italië