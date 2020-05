Exclusief voor abonnees CAMPS COLUMN | Sterkte Felice 25 mei 2020

Felice Mazzu verdwijnt in het maquis van 1B. Hoe treurig voor een toptrainer. In de eerste maanden van het afgelopen seizoen nog coach van landskampioen Genk. Daarvoor jarenlang de architect van Charleroi. Alom bejubeld voor zijn tactisch vernuft. Nu dan trainer van het Brusselse Union in een pokdalige surrogaatcompetitie.

