CAMPS COLUMN | Geest Patrick 23 april 2018

00u00 0

Oude tijden herleven. Na Faema en Molteni is er nu Quick.Step als dictatuur van het peloton. Zowat alles gewonnen in het voorjaar. Van kasseivreters tot allrounders. Met zowaar nu ook de Ardense klassiekers in de prijzenkast. Het lijkt wel een coup, de onblusbare zegedrift van de jongens van Patrick Lefevere.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN