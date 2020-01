Exclusief voor abonnees Camps COLUMN | De cross gered 06 januari 2020

In Diegem leek het of Real Madrid een partijtje tegen de dorpsclub kwam spelen. Straten zwart van het volk. In Gullegem hingen de massa's ook over elkaar - geen doorkomen aan. Een dag later in Brussel: weer die mollige menigte. In de eerste weken van het seizoen zag het er naar uit dat veldrijden op zijn retour was. Van een volkstoeloop was nauwelijks sprake. De cross leek op weg naar de status van B-sport.

