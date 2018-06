CAMPS COLUMN | Verheven Vince 05 juni 2018

Iedereen herhaalt zichzelf: Vincent Kompany moet absoluut mee naar het WK in Rusland. Is het niet als speler, dan maar als sjamaan van de Rode Duivels. Zijn geheime krachten en magie zijn goud waard. Tenslotte verenigen zich in Vince klasse en strijd, ambitie en strategie. Hij is getranscendeerd naar een hogere macht. In Argentinië hoor je nooit geluiden van verhevenheid over Lionel Messi. Cristiano Ronaldo wordt in de Portugese selectie met wisselende humeuren gedoogd. Van levensbelang is bijna niemand meer in het internationale voetbal. Alleen Mo Salah nog, misschien.

