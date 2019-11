Exclusief voor abonnees CAMPS COLUMN | Entertainers 19 november 2019

Het zou de bondscoach sieren mocht hij vanavond voor de overbodige kwalificatiewedstrijd de bankzitters eens de wei in sturen. Bankzitters van de Rode Duivels hebben geen vrolijk bestaan. Ze komen niet aan spelen toe. De kern is zo solide en eergierig dat niemand zijn plaats wil afstaan aan een reserve. Roberto Martínez is trouwens geen voorstander van roteren. Dat kan hem nog zuur opbreken, want het seizoen is lang en het wedstrijdtempo hoog. Intussen lijkt de vraag van de spelers naar een paar sterke tegenstanders door de KBVB te worden genegeerd. Hoge scores zijn propaganda voor het nationale team en de voetbalbond denkt in tickets, niet in strijd. Spektakel is voor later, op het eindtoernooi.

