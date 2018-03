Camps COLUMN | Greg & Tom 31 maart 2018

Met Tom Boonen en Greg Van Avermaet aan tafel valt de scheiding tussen het oude en nieuwe wielrennen weg. Beide kampioenen geven de benen alle eer, niet hartslagmeters, puffers en röntgenfoto's van oorlel tot kleine teen. Koersen zoals het bedoeld is: gluren, trappen, demarreren. Of zoals Remco Campert zei over Marlène Dietrich: had ik maar één zo'n been. Tom is inmiddels met pensioen, maar zijn hele zijn blijft naar koers snakken. In hem vervult de mantra zich naadloos: renners zijn er voor de eeuwigheid.

