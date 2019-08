Exclusief voor abonnees Camps COLUMN | Vergeten kampioenen 29 augustus 2019

Als kind werd ik door mijn vader gewaarschuwd voor paardenvolk. "Verwoede commerçanten, ruig in de bek, drankzuchtig, hoerenlopers." Fascinerend toch. Ik vond het een leuke plattegrond voor het bestaan. Maar ook paardenvolk is niet meer wat het geweest is. Ik zag de hele familie staan pronken op Waregem Koerse. Een evenement waar geen sleet op komt. Ze stonden aan de Gaverbeek in pico bello zomerkostuum, met stropdas en strooien hoed. Hun embonpoint leek wel een fanfare. Nog luidruchtiger dan de gorgelkunst van de doorsnee West-Vlaming.

