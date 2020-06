Exclusief voor abonnees CAMPS COLUMN | Fans 08 juni 2020

00u00 0

Abonnementen stromen toe bij Antwerp FC alsof corona en racisme nooit hebben bestaan. Niet regeringen of virologen beslissen over de toekomst van voetbal, de fans hebben het laatste woord. En die zijn onvermurwbaar in hun passie en liefde. Dat er vanaf 1 juli weer gekoerst mag worden, is mede te danken aan de fans die hun ongebreideld enthousiasme willen inperken. Voetbalwedstrijden worden ook weer mogelijk. De toekomst gloort.

