Camps COLUMN | Trots 27 januari 2018

00u00 0

Tim Wellens wint op Mallorca en Tiesj Benoot klimt met de besten mee in de Ronde van San Juan. Eerder won André Greipel in Down Under. Het doet plezier dat de Lotto's weer eens vrank en vrij op de fiets zitten en meedoen voor de prijzen. Dat is ook nodig na een rampseizoen. Er was in 2017 zelfs geen schim meer te bekennen van enige concurrentie met Quick.Step. Het team van Patrick Lefevere verschroeide de collega's met huid en haar.

HLN