CAMPS COLUMN | SM 09 april 2018

00u00 0

Parijs-Roubaix is sm in zijn ruigste vorm. Leeglopen in de finale is nog de geringste straf. Tegen die tijd zijn alle organen zoek in het lichaam van de renner. Scrotum en anus als vliegende schotels. Sport mag ver gaan, maar je moet als renner nog wel een beetje normaal kunnen plassen.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Parijs-Roubaix

sport

sportdiscipline

wielersport