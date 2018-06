CAMPS COLUMN | Plicht 04 juni 2018

00u00 0

Ongeduld treft de aanhang van de Rode Duivels. De verwachting was dat Portugal in de vriendschappelijke interland zou worden weggeveegd, en dus bleef het Koning Boudewijnstadion in gekerm achter na het bloedeloze gelijkspel. Dat de Portugezen Europees kampioen zijn, werd even niet in rekening gebracht. De plicht tot winnen was het uitgangspunt.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN