Exclusief voor abonnees Camps COLUMN | FC Gaza 08 oktober 2019

Het opstootje tussen Refaelov en Mbokani rond een te nemen strafschop is eerste klasse onwaardig. Dat soort persoonlijke animositeit hoort thuis in de laagste regionen van het amateurvoetbal. Waar dorpsvetes de slagroom van duels zijn. Op het hoogste niveau kan dat publieke gekibbel tussen topspelers niet. Een voetbalveld is geen speeltuin.

