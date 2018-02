Camps COLUMN | Tommeke toch 23 februari 2018

00u00 0

Tom Boonen wordt een Lotto als 'Captain of Cycling'. Het is een exponent van vrijemarktdenken in het wielrennen. Na jaren het gezicht te zijn geweest van Quick.Step wordt hij het technische en adviserende hart van de grote concurrent. Daarmee is eeuwigheid voorgoed uit het peloton verdwenen.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN