Wout van Aert zei in de krant dat hij zijn geloof in waarden als oprechtheid en eerlijkheid allang kwijt is. De wereldkampioen koerst dus waardenvrij. Dat mag. Ik geloof ook niet in de opgefokte lauwerkrans van sporters als rolmodel. Sport is verruïnering van de ander. Punt, amen. De wil om te doden is essentieel.

