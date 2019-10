Exclusief voor abonnees CAMPS COLUMN | Grafzerk 29 oktober 2019

Gelijktijdig met Anderlecht voltrekt zich in Rotterdam de vrije val van Feyenoord. De meest historische club van Nederland staat na elf speelrondes op een twaalfde plaats in de Eredivisie. Deze zondag verloor het de Klassieker tegen Ajax met een smadelijke 4-0. Een dag later stapte Jaap Stam op als coach van Feyenoord. "Het is beter voor de club, de spelers en mezelf als ik een stap opzij zet."

