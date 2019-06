Exclusief voor abonnees CAMPS COLUMN | Felice 04 juni 2019

00u00 0

Met de keuze voor oerrealist Felice Mazzu als coach is het risico dat de spelers van kersvers kampioen Genk naast hun schoenen gaan lopen uitgesloten. De theatrale improvisatie van Felice komt niet verder dan een hand in de haren. Ik heb hem nog nooit een vuist zien maken na een doelpunt. Euforie is binnenwerk.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis