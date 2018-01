Camps COLUMN | Sanne 00u00 0

Wereldkampioene Sanne Cant kan zondag in Koksijde haar negende nationale trui op rij pakken. Negen keer Belgisch kampioene, het is even vooroorlogs als het veldrijden zelf. Sanne is onklopbaar, al zal ze dat zelf nooit zeggen.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN