CAMPS COLUMN | Tapie 28 april 2020

Het Belgische voetbal heeft nu ook zijn eigen Bernard Tapie. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is aangesteld als president van de amateurclub Royal Francs Borains. Bouchez heeft een topclub voor ogen. Op de tonen van 'We are the champions' werd hij alvast in Boussu-Bois geïntroduceerd. Hij droeg een sjaal voor de omvang van een olifant. Georges-Louis ziet de dingen graag groot. Zijn geflirt met de camera moet ooit tot hardnekkige artritis leiden.

