Exclusief voor abonnees CAMPS COLUMN | Eendracht? 30 maart 2020

Eendracht maakt macht, is het gevleugelde motto in de strijd tegen het coronavirus. Uit alle hoeken van de samenleving weerklinkt een ode aan deze mantra. Het blijft niet bij woorden alleen. Superster Cristiano Ronaldo levert 4 miljoen euro salaris in bij Juventus. Meer dan het totaalbudget van alle lagere voetbalafdelingen. De spelers van Barcelona werken aan een gezamenlijke inspanning. Wielerploegen blijven niet achter in technische werkloosheid en loonkorting. De sportwereld wordt bij elke coronadag een stukje minder eiland van de samenleving.

