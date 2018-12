CAMPS COLUMN | Gouden Bal 04 december 2018

Voor het eerst sinds 1996 is een speler van onder de middenlijn laureaat van de Gouden Bal. Luka Modric is de naam, middenveldspeler van Real Madrid. Het is niet onverdiend. De defensief ingestelde Modric is een stilist, bal aan een touwtje. Hij creëert ruimte voor de tenoren, soms in gedribbel, soms met vlijmscherpe steekpasses. Cristiano Ronaldo heeft altijd veel te danken gehad aan de Kroaat die in elke wedstrijd zowat een halve marathon loopt. Draver met hoogstandjes.

