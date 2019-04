Exclusief voor abonnees Camps COLUMN | Modieus 03 april 2019

00u00 0

Dwars door Vlaanderen is een mini-Ronde. Beter nog: de Vlaamse Strade Bianche, nu met slijk in plaats van grind. Door karrensporen opgebroken zandwegen, met een kruimel cement. Koeienvlaaien gratis. Een brokkelige koers voor flandriens, al kom je die tegenwoordig overal tegen. Voor sommigen is Dwars door Vlaanderen de ultieme preparatie voor de Ronde, anderen houden het liever bij rust. Zoals de uitgesproken favorieten Greg Van Avermaet en Zdenek Stybar. "Het voorjaar was al zwaar genoeg."

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen