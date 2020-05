Exclusief voor abonnees CAMPS COLUMN | Irrationeel 02 mei 2020

00u00 0

De spelers van AA Gent hebben honderd tablets uitgedeeld aan lokale ziekenhuizen. Mooi gebaar. Corona is de navelstreng tussen voetbal en samenleving geworden. Sven Kums voerde het woord voor de Buffalo's: ingetogen, bedeesd. Hij sprak met een groot hart op de toon van medeleven. Voetballers worden onderschat in hun sociale betrokkenheid. Het is niet omdat ze in een poenige wereld leven dat ze alleen maar poenig denken. Ze kennen ook de kruipruimtes van een rijtjeshuis.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen