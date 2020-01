Exclusief voor abonnees CAMPS COLUMN | Pingpongen 28 januari 2020

De dood heeft geen mededogen voor sierlijkheid. Hoe bot moet je zijn om in één weekend twee Noerejevs weg te maaien. Kobe Bryant en Robbie Rensenbrink waren beiden exponenten van schoonheid. Er is geen zinnige uitleg te geven voor het vroege sterven van de basketbalheld voor de mensheid. Was er nog niet genoeg rouw in omloop? De absurditeit van dit onverwachte verscheiden is onvatbaar.

