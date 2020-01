Exclusief voor abonnees CAMPS COLUMN | Verrijzenis 07 januari 2020

00u00 0

Er zijn meer voetballers met een hoek af, maar Anthony Vanden Borre is alle hoeken kwijt. De zwerver van Anderlecht is zo vaak in de contramine gegaan met bestuur en medespelers dat er alleen nog 'het geval' Vanden Borre was. Verloren en verdwaald in zijn eigen onberekenbaarheid en veracht om zijn vuile tong. Zijn voetballoopbaan was verworden tot een krater van misverstanden en allergieën. Alle comebacks eindigden in nieuwe hallucinaties.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis