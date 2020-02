Exclusief voor abonnees Camps COLUMN | Haute couture 27 februari 2020

Topscorer aller tijden voor SSC Napoli, kleine Dries heeft het geflikt. Nota bene in de wedstrijd tegen Barcelona scoorde hij zijn 121ste goal voor Napoli. Met een haute couture-trap in de bovenhoek van het doel. In het huis van Diego Armando Maradona kijkt Dries Mertens tegen eeuwigheid aan. Zijn naam staat gegrift in het hart van duizenden tifosi. Ook de club heeft hem heilig verklaard.

