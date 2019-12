Exclusief voor abonnees Camps COLUMN | Paniektransfers 27 december 2019

De winterstop begint en eindigt meestal in een ratrace tegen degradatie. Paniektransfers aan de lopende band, voor de zotste bedragen. Als de begroting van de clubs nog niet in het rood stond, dan wel na de winterstop. Het is de tijd dat obscure zaakwaarnemers hun exoten in stelling brengen. Ze worden aangeboden als spelers van de laatste kans.

