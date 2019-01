Camps COLUMN | Armoe troef 15 januari 2019

Waar blijft toch die grote transfer van Anderlecht? Voor de winterstop heette het dat de club fors zou investeren in ronkende namen. En dan komen ze nu af met oudgediende Kara Mbodj. Centrale verdediger die het bij Nantes niet redde. Ik dacht op zijn minst aan een wisselspeler van Real Madrid of Barcelona: ho maar, meneer Camps. Of aan een granieten blok uit de Premier League - ook niet. Het ziet ernaar uit dat de heren Coucke en Verschueren ons blaasjes hebben wijsgemaakt. Ze zitten op hun geld als oude wijven. Voor een dierentuin kan alles, voor RSCA niets.

